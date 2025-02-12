Великобритания в этом году выделит 4,5 млрд фунтов стерлингов на военную помощь Украине

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что в этом году его страна выделит Украине на военную помощь 4,5 млрд фунтов стерлингов.

Об этом он сказал, открывая в среду заседание формата "Рамштайн", сообщает "Европейская правда".

Хили заявил Контактной группе по вопросам обороны Украины, что 2025 год является "критическим годом" для войны в Украине.

"Мы должны предпринять дальнейшие шаги для укрепления Украины... со своей стороны, Великобритания в этом году выделит 4,5 млрд фунтов стерлингов на военную помощь", – объявил министр.

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Ранее Великобритания обещала выделять Украине 3 млрд фунтов стерлингов на военную поддержку ежегодно.

Напомним, в среду на "Рамштайне" Хили также заявил, что получил от нового главы Пентагона Пита Хегсета заверения в приверженности и участии США в формате "Рамштайн".