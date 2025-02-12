Умеров ответил на заявления из США: Украина хочет и будет страной НАТО

Министр обороны Рустем Умеров в ответ на заявление министра обороны США Пита Хегсета о нереалистичности членства Украины в НАТО продолжает настаивать, что Украина не меняет позицию относительно членства в Североатлантическом альянсе.

Об этом Умеров заявил журналистам в Брюсселе после заседания Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн 12 февраля, передает корреспондент "Европейской правды".

Глава украинского оборонного ведомства подчеркнул, что позиция Киева неизменна – Украина хочет быть страной НАТО и станет такой страной.

Он также добавил, что Украина также будет страной Европейского Союза.

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"Мы держим свою обороноспособность и мы способны это делать. У нас свои приоритеты, любые выводы делаем вместе с нашим народом", – сказал министр обороны Украины.

Он добавил, что встречи в формате Рамштайн сфокусированы на оборонной помощи, а "все политические вещи будут обсуждаться не министрами обороны", а на другом уровне.

Напомним, перед началом заседания "Рамштайн" в Брюсселе 12 февраля министр обороны США Пит Хегсет заявил, что США не считают членство Украины в НАТО реалистичным итогом мирного урегулирования войны.

В свою очередь, министр обороны Британии Джон Гили продолжает настаивать, что Украина должна стать членом НАТО, но этот процесс потребует определенного времени.