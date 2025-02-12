Нидерланды передадут Украине 25 бронемашин YPR
Новости — Среда, 12 февраля 2025, 21:58 —
На заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в среду, 12 февраля, Нидерланды объявили о новой военной помощи Киеву – бронированные гусеничные машины для эвакуации раненых.
Об этом говорится в сообщении нидерландского Минобороны, пишет "Европейская правда".
Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил на заседании "Рамштайн", что Украина получит 25 бронированных гусеничных машин YPR для транспортировки раненых.
Министр также сообщил, что Нидерланды передали Украине последние обещанные боевые танки Т-72 в сотрудничестве с Чехией и США.
Брекельманс отдельно подтвердил, что Украина недавно получила новую партию нидерландских истребителей F-16 – о чем говорили в Киеве.
"Особенно сейчас, когда украинцы борются на линии фронта, мы должны продолжать нашу поддержку непрерывно. Против России мир возможен только с помощью военной силы", – заявил он.
На прошлой неделе стало известно, что Министерство обороны Нидерландов передает Украине мобильную лабораторию JDEAL, которая состоит из 13 контейнеров и технического оборудования.
В целом Нидерланды пообещали предоставить Украине военной помощи на 10 миллиардов евро, из них было использовано уже 6 миллиардов, согласно данным Минобороны страны.