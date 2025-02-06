Украина получит от Нидерландов мобильную лабораторию для расследования военных преступлений

Министерство обороны Нидерландов передает Украине мобильную лабораторию JDEAL, которая состоит из 13 контейнеров и технического оборудования.

Об этом сообщило оборонное ведомство Нидерландов, пишет "Европейская правда".

В четверг, 6 февраля, делегация из Украины подписала договор о передаче лаборатории JDEAL – Joint Deployable Exploitation and Analysis Laboratory.

В ведомстве акцентировали, что мобильную лабораторию легко транспортировать, ее можно развернуть за несколько дней. Команда исследователей из Украины недавно прошла обучение в Нидерландах для работы с лабораторией.

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Фото: Министерство обороны Нидерландов

В кратчайшие сроки лаборатория будет перевезена в Киев.

JDEAL – это мобильная лаборатория, состоящая из 13 контейнеров. В ней есть все виды ресурсов для проведения судебно-медицинской и технической экспертизы на месте происшествия. Например, исследование отпечатков пальцев, анализ следов ДНК и считывание мобильных телефонов.

Фото: Министерство обороны Нидерландов

16 января министр иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп объявил о помощи Украине в целом на 27 млн евро.

31 января Министерство обороны Нидерландов сообщило, что примет участие в подготовке 26 украинцев, которые будут занимать должности так называемых руководителей экипажа самолетов F-16.

6 февраля министр обороны Рустем Умеров сообщил, что в Украину прибыла партия французских истребителей Mirage 2000 и нидерландские F-16.