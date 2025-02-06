Умеров заявил, что Украина получила еще партию F-16 от Нидерландов

Министр обороны Рустем Умеров утверждает, что в Украину прибыла партия французских истребителей Mirage 2000 и нидерландские F-16.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в Facebook.

По словам Умерова, Воздушные силы Вооруженных Сил Украины "получили долгожданное усиление – первые французские истребители Mirage 2000 и F-16 от Королевства Нидерланды".

"Благодарен Франции за этот стратегически важный вклад в нашу безопасность – Mirage 2000 станут новым элементом защиты украинского неба", – добавил министр.

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О получении новой партии F-16 от Нидерландов ранее не сообщалось.

Первые нидерландские истребители Украина получила еще в октябре 2024 года.

Напомним, образованная в 2023 году коалиция истребителей во главе с США, Данией и Нидерландами в прошлом году начала передавать Украине истребители F-16.

На прошлой неделе стало известно, что Министерство обороны Нидерландов примет участие в подготовке 26 украинцев, которые будут занимать должности так называемых руководителей экипажа самолетов F-16.