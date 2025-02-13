Румыния поднимала истребители из-за атаки дронов РФ на Украину

Румыния в ночь на четверг, 13 февраля, поднимала истребители из-за массированной атаки РФ на приграничные регионы Украины.

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Румынии, информирует "Европейская правда".

Системы радиолокационного мониторинга и наблюдения сообщили о воздушных целях, которые меняли траекторию полета на разных участках воздушного пространства Украины.

Также была объявлена воздушная тревога в зоне уездов Тулча и Галац.

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Для наблюдения и мониторинга воздушного пространства в этом районе поднялись в воздух два самолета F-16 ВВС Румынии, а позже два самолета Eurofighter ВВС Испании, которые входят в состав боевой службы Воздушной полиции.

Около 00.30 радарные системы Минобороны Румынии обнаружили воздушную цель, которая ненадолго пересекла национальное воздушное пространство вблизи населенного пункта Рени, примерно в 1 км вглубь страны, а затем направилась в сторону воздушного пространства Украины.

При этом сообщалось о возможной зоне поражения на румынской территории вблизи украинской границы, но о материальном ущербе не сообщалось.

В 01.10 утра воздушная тревога в обоих уездах была отменена, а истребители вернулись на свои авиабазы.

Румыния в режиме реального времени информировала союзнические структуры о ситуации, сложившейся в результате атак, и остается на постоянной связи с ними.

Сообщалось также, что во время массированной атаки РФ на Украину на территорию Молдовы залетело несколько дронов, один из которых взорвался.

Накануне в Молдове сообщили об обнаружении беспилотника в поле недалеко от населенного пункта Салчия Тараклийского района.