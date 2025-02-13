Президентка Молдови про інциденти з дронами РФ: у нас немає можливості захиститися

Президентка Молдови Мая Санду прокоментувала інциденти з російськими дронами, які залетіли на молдовську територію під час масованої атаки на Україну.

Про це Санду написала у Facebook, повідомляє "Європейська правда".

Вона вказала, що один дрон впав у полі, а інший вибухнув. Нараз місцевим мешканцям нічого не загрожує.

"Молдова ні на кого не нападала…у нас є нейтралітет, закріплений в Конституції. Республіка Молдова сприяла і робила все для миру. Проте російські безпілотники і бомби падають і вибухають в наших селах. І ми повинні визнати, що у нас немає можливостей захиститися від них", – підкреслила Санду.

Вона назвала серйозним той факт, що такі інциденти трапляються.

"І не менш серйозно, що деякі політики зраджують свою країну, кажучи, що ми навіть не повинні бути в змозі захистити себе, що Молдова повинна залишатися слабкою і вразливою перед обличчям таких загроз", – підкреслила президентка.

Вона додала, що Молдова продовжить розвивати партнерські відносини з європейськими країнами і модернізувати свою армію, "щоб одного разу стати державою, яка повністю забезпечує безпеку своїх громадян".

"Справжній нейтралітет означає здатність захистити себе від бомб держави-агресора, які падають на нашу територію", – резюмувала Санду.

Як відомо, під час масованої атаки РФ на Україну на територію Молдови залетіло кілька дронів, один з яких вибухнув.

Своєю чергою у Румунії піднімали винищувачі через масовану атаку РФ на прикордонні регіони України.