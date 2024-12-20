В немецком Магдебурге авто въехало в толпу на ярмарке, минимум 1 погибший

На рождественской ярмарке в городе Магдебург, что в немецкой земле Саксония-Анхальт, мужчина на автомобиле въехал в толпу людей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на MDR.

По словам очевидцев, автомобиль въехал на территорию рождественской ярмарки в Магдебурге в сторону ратуши. Люди в панике разбегались от авто.

По последней информации, по меньшей мере один человек погиб в результате инцидента. На фотографиях с места происшествия видны кареты скорой помощи.

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Фото: MDR

Также на видео с места происшествия видно большое количество машин полиции.

An attack has taken place at a Christmas market in Magdeburg, Germany.



Several people are dead and injured, according to MDR. pic.twitter.com/LRjCu82QtS – Visegrád 24 (@visegrad24) December 20, 2024

По информации агентства DPA, водитель автомобиля был арестован. Пока неизвестно, кто он и каким был мотив его действий.

Тем временем руководитель рождественской ярмарки призвал людей покинуть центр Магдебурга, а саму ярмарку закрыли для посетителей.

В Германии в последние годы происходили теракты, во время которых злоумышленники въезжали на автомобиле или фургоне в толпу людей – часто это случалось на рождественских ярмарках, где собирается много посетителей.