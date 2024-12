В немецком Магдебурге авто въехало в толпу на ярмарке, минимум 1 погибший

На рождественской ярмарке в городе Магдебург, что в немецкой земле Саксония-Анхальт, мужчина на автомобиле въехал в толпу людей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на MDR.

По словам очевидцев, автомобиль въехал на территорию рождественской ярмарки в Магдебурге в сторону ратуши. Люди в панике разбегались от авто.

По последней информации, по меньшей мере один человек погиб в результате инцидента. На фотографиях с места происшествия видны кареты скорой помощи.

Также на видео с места происшествия видно большое количество машин полиции.

An attack has taken place at a Christmas market in Magdeburg, Germany.



Several people are dead and injured, according to MDR. pic.twitter.com/LRjCu82QtS