Трамп поговорил с Зеленским после разговора с Путиным
В Офисе президента Украины сообщили о телефонном разговоре Владимира Зеленского с главой Белого дома Дональдом Трампом.
Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на представителя Зеленского Сергея Никифорова, пишет "Европейская правда".
Как указано, разговор Трампа с Зеленским длился около часа.
Перед тем Трамп говорил с хозяином Кремля Владимиром Путиным. По итогам переговоров американский президент заявил, что они с Путиным "согласились, что хотят остановить миллионы смертей, происходящих в войне с Россией/Украиной".
Трамп также анонсировал, что поручил госсекретарю Марку Рубио, директору ЦРУ Джону Рэтклиффу, советнику по национальной безопасности Майклу Волцу и специальному посланнику Стиву Уиткоффу "возглавить переговоры, которые, я уверен, будут успешными".
Трамп ранее неоднократно говорил о желании поговорить с Владимиром Путиным в рамках усилий по "урегулированию" войны в Украине.
Перед этим также стало известно о первых контактах россиян с администрацией Трампа по Украине.