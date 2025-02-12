Трамп поговорил с Зеленским после разговора с Путиным

В Офисе президента Украины сообщили о телефонном разговоре Владимира Зеленского с главой Белого дома Дональдом Трампом.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на представителя Зеленского Сергея Никифорова, пишет "Европейская правда".

Как указано, разговор Трампа с Зеленским длился около часа.

Перед тем Трамп говорил с хозяином Кремля Владимиром Путиным. По итогам переговоров американский президент заявил, что они с Путиным "согласились, что хотят остановить миллионы смертей, происходящих в войне с Россией/Украиной".

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Трамп также анонсировал, что поручил госсекретарю Марку Рубио, директору ЦРУ Джону Рэтклиффу, советнику по национальной безопасности Майклу Волцу и специальному посланнику Стиву Уиткоффу "возглавить переговоры, которые, я уверен, будут успешными".

Трамп ранее неоднократно говорил о желании поговорить с Владимиром Путиным в рамках усилий по "урегулированию" войны в Украине.

Перед этим также стало известно о первых контактах россиян с администрацией Трампа по Украине.