Трамп заявил, что поговорил с Путиным

Президент США Дональд Трамп в среду, 12 февраля, провел телефонный разговор с хозяином Кремля Владимиром Путиным.

Об этом со ссылкой на источник сообщил телеканал CNN, позже это подтвердил сам Трамп в своей социальной сети Truth Social, пишет "Европейская правда".

Американский лидер заявил, что во время "длительного и очень продуктивного телефонного разговора" с Путиным обсудил "Украину, Ближний Восток, энергетику, искусственный интеллект, силу доллара и многие другие темы".

По словам Трампа, он и Путин "согласились, что хотят остановить миллионы смертей, происходящих в войне с Россией/Украиной".

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"Мы договорились работать вместе, очень тесно, в том числе посещать страны друг друга. Мы также договорились, что наши соответствующие команды немедленно начнут переговоры, и мы начнем с того, что позвоним президенту Украины Зеленскому, чтобы проинформировать его о нашем разговоре, что я и сделаю прямо сейчас", – добавил он.

Трамп также анонсировал, что поручил госсекретарю Марку Рубио, директору ЦРУ Джону Рэтклиффу, советнику по национальной безопасности Майклу Волцу и специальному посланнику Стиву Уиткоффу "возглавить переговоры, которые, я уверен, будут успешными".

"Я верю, что эти усилия приведут к успешному завершению, надеюсь, вскоре!" – подытожил свой пост президент США.

Трамп ранее неоднократно говорил о желании поговорить с Владимиром Путиным в рамках усилий по "урегулированию" войны в Украине.

Перед этим также стало известно о первых контактах россиян с администрацией Трампа по Украине.