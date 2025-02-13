Рютте: НАТО не обещал Украине членство в результате "мирных переговоров"

Генеральный секретарь Североатлантического Альянса Марк Рютте заявил, что обязательства НАТО относительно членства Украины не касается будущих "мирных переговоров".

Об этом он сказал 13 февраля на пресс-конференции в Брюсселе по итогам встречи министров обороны стран НАТО, пишет "Европейская правда".

Рютте напомнил, что на саммите в Вашингтоне НАТО принял обязательства относительно будущего членства Украины.

"Но никогда не было договоренности, что если бы не начинались мирные переговоры, эти мирные переговоры заканчивались бы – в любом случае и всегда – членством в НАТО", – добавил он.

Генсек далее подчеркнул, что независимо от результата "мирных переговоров" Альянс должен "убедиться, что Владимир Владимирович Путин никогда, никогда не попытается снова напасть на Украину", и такие гарантии могут иметь разные формы.

"Но Украине никогда не обещали, что в рамках "мирного соглашения" они будут в НАТО", – подытожил Рютте.

Напомним, 12 февраля министр обороны США Пит Хегсет исключил членство Украины в НАТО и заявил, что Европа "должна обеспечить подавляющую долю будущей летальной и нелетальной помощи Украине". Он также заявил, что американские войска не будут участвовать ни в одной миротворческой операции.

Министр обороны Рустем Умеров в ответ на заявление Хегсета о нереалистичности членства Украины в НАТО продолжает настаивать, что Украина не меняет позицию относительно членства в Североатлантическом альянсе.

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