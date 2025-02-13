Рютте: НАТО не обіцяв Україні членство в результаті "мирних перемовин"

Генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Марк Рютте заявив, що зобовʼязання НАТО стосовно членства України не стосується майбутніх "мирних переговорів".

Про це він сказав 13 лютого на пресконференції в Брюсселі за підсумками зустрічі міністрів оборони країн НАТО, пише "Європейська правда".

Рютте нагадав, що на саміті у Вашингтоні НАТО ухвалив зобовʼязання щодо майбутнього членства України.

"Але ніколи не було домовленості, що коли б не починалися мирні переговори, ці мирні переговори закінчувалися б – у будь-якому разі та завжди – членством в НАТО", – додав він.

Генсек далі наголосив, що незалежно від результату "мирних переговорів" Альянс має "впевнитись, що Владімір Владімірович Путін ніколи, ніколи не спробує знову напасти на Україну", і такі гарантії можуть мати різні форми.

"Але Україні ніколи не обіцяли, що в межах "мирної угоди" вони будуть у НАТО", – підсумував Рютте.

Нагадаємо, 12 лютого міністр оборони США Піт Гегсет виключив членство України в НАТО і заявив, що Європа "повинна забезпечити переважну частку майбутньої летальної і нелетальної допомоги Україні". Він також заявив, що американські війська не братимуть участі в жодній миротворчій операції.

Міністр оборони Рустем Умєров у відповідь на заяву Гегсета про нереалістичність членства України в НАТО продовжує наполягати, що Україна не змінює позицію щодо членства в Північноатлантичному альянсі.

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