Премьер Британии после заявлений из США и дальше поддерживает членство Украины в НАТО

Британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что поддерживает вступление Украины в НАТО после заявлений администрации президента США, где это отвергли как часть "мирного урегулирования" войны.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в интервью ITV.

Стармер заявил, что его позиция относительно вступления Украины в Альянс – "это позиция НАТО".

"Этот вопрос обсуждался на саммите, который мы провели в прошлом году в Вашингтоне, где все члены НАТО согласились с тем, что путь Украины к членству в НАТО должен быть необратимым", – отметил он.

На вопрос о том, отказывается ли Британия от этой позиции в свете последних заявлений из США, британский премьер заверил, что нет.

"Очевидно, никто не ожидал, что это (членство Украины в НАТО. – Ред.) наступит немедленно. Речь шла о пути, который займет определенное время", – пояснил он свою позицию.

"Самое важное, по моему мнению, то, что мы поддерживаем Украину, мы ставим Украину в как можно более сильную позицию, и что мы гарантируем – если наступит прекращение военных действий – что любой мир, который является крайне необходимым или желаемым, будет справедливым, прочным и долговечным", – подчеркнул Стармер.

Напомним, 12 февраля министр обороны США Пит Гегсет исключил членство Украины в НАТО и заявил, что Европа "должна обеспечить подавляющую долю будущей летальной и нелетальной помощи Украине". Он также заявил, что американские войска не будут участвовать ни в одной миротворческой операции.

Министр обороны Рустем Умеров в ответ на заявление Гегсета о нереалистичности членства Украины в НАТО продолжает настаивать, что Украина не меняет позицию относительно членства в Североатлантическом альянсе.

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