Зеленский: Украина не примет "мирных переговоров" США и РФ без своего участия

Президент Владимир Зеленский говорит, что если США и Россия будут вести переговоры об урегулировании войны без участия Украины, то Украина их не примет.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал журналистам во время визита на Хмельницкую АЭС 13 февраля, его заявление транслировал телеканал "Мы – Украина".

Глава государства отметил, что сейчас главное, чтобы все не пошло по плану Владимира Путина, когда он "хочет сделать все, чтобы переговоры у него были двусторонние: он с Соединенными Штатами Америки".

"Мы просто не сможем акцептировать как независимая страна любые договоренности без нас. Я это очень четко артикулирую нашим партнерам. Любые двусторонние переговоры об Украине – я не о других темах, здесь они свободны – любые двусторонние переговоры об Украине без нас мы не будем принимать", – заявил глава государства.

Зеленский также выразил убеждение, что Европейский Союз должен быть стороной переговорного процесса об урегулировании войны в Украине.

Глава дипломатии Кая Каллас считает, что любое мирное соглашение для урегулирования российско-украинской войны, заключенное за спиной Украины и Европы, обречено на провал.

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