"Россия им не позволит": Трамп подтвердил, что не видит Украину в НАТО

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что не видит возможности для Украины быть в НАТО, учитывая позицию России, и возложил на предшественника Джо Байдена ответственность за "провоцирование" Москвы на полномасштабную войну.

Об этом он сказал журналистам в Белом доме в четверг, 13 февраля, сообщает "Европейская правда".

Трамп сказал, что до сих пор поддерживает слова главы Пентагона Пита Гегсета об отсутствии членства Украины в НАТО как части дипломатического урегулирования войны.

"Я не вижу, как страна в том положении, в котором находится Россия, позволит им (украинцам. – Ред.) присоединиться к НАТО. Я не вижу, как это может произойти", – отметил он.

Далее американский президент сказал, что считает это "причиной, по которой началась война", имея в виду вторжение 2022 года.

"Потому что Байден вышел и сказал, что они могут присоединиться к НАТО. Он не должен был этого говорить. Как только он это сказал, они (россияне. – Ред.) сказали: "Знаете что? Теперь будет война", – сказал Трамп, в очередной раз повторив, что „этой войны никогда бы не произошло, если бы я был президентом".

Напомним, 12 февраля министр обороны США Пит Гегсет исключил членство Украины в НАТО и заявил, что Европа "должна обеспечить подавляющую долю будущей летальной и нелетальной помощи Украине". Он также заявил, что американские войска не будут участвовать ни в одной миротворческой операции.

Министр обороны Рустем Умеров в ответ на заявление Гегсета о нереалистичности членства Украины в НАТО продолжает настаивать, что Украина не меняет позицию относительно членства в Североатлантическом альянсе.

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