Встреча Зеленского и вице-президента США перенеслась

Встреча президента Владимира Зеленского и вице-президента США Джей Ди Венса, которая должна была состояться на Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля, перенеслась.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на информацию от собеседников.

Ранее ряд СМИ, в частности CBS News и New York Post, писали, что Вэнс встретится Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности, однако встреча перенаслася.

Собеседники "ЕвроПравды" подтверждают, что речь идет о переносе на более позднее время, а не об отмене встречи.

Решение о переносе, вероятно, было принято в последний момент – часть украинских журналистов даже запустили на точку встречи.

А самолет с государственным секретарем США Марком Рубио, который направлялся в Германию на конференцию был вынужден вернуться в Мэриленд поздно вечером в четверг, 13 февраля, из-за "механической неисправности".

Ожидается, что в рамках Мюнхенской конференции по безопасности состоится встреча с участием представителей Украины и России – об этом 13 февраля заявил американский президент Дональд Трамп.