Кабмин урегулировал выдачу паспортов мужчинам за рубежом

Правительство Украины урегулировало вопрос выдачи паспортов мужчинам за рубежом и объявило, что оно возобновится с 17 февраля.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила Государственная миграционная служба Украины.

Украинские мужчины в возрасте 18-60 лет, которые подавали документы до 25 апреля 2024 года за рубежом, "смогут со следующей недели получить изготовленные паспорта", говорят в ГМС.

"Соответствующие сообщения с указанием даты, времени и места выдачи будут присылать в порядке очередности подачи документов. Нужно было время для нормирования процесса восстановления выдачи документов, чтобы привести его в соответствие с действующим законодательством Украины", – объясняют там.

В Государственной миграционной службе напомнили, что теперь обязательным условием для оформления и получения паспортов украинскими мужчинами в возрасте 18-60 лет за рубежом является "наличие военно-учетных документов".

В апреле 2024 года зарубежные подразделения ГП "Документ" приостановили выдачу готовых документов, что объясняли техническими причинами из-за принятия изменений в закон о мобилизации.

Выдачу документов для отдельных категорий населения возобновили через месяц, в мае.