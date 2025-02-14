Кабмін врегулював видачу паспортів чоловікам за кордоном

Уряд України врегулював питання видання паспортів чоловікам за кордоном і оголосив, що воно відновиться з 17 лютого.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила Державна міграційна служба України.

Українські чоловіки віком 18-60 років, які подавали документи до 25 квітня 2024 року за кордоном, "зможуть з наступного тижня отримати виготовлені паспорти", кажуть у ДМС.

"Відповідні повідомлення із зазначенням дати, часу та місця видачі надсилатимуть у порядку черговості подачі документів. Потрібен був час для унормування процесу відновлення видачі документів, щоб привести його у відповідність до чинного законодавства України", – пояснюють там.

У Державній міграційній службі нагадали, що тепер обов’язковою умовою для оформлення та отримання паспортів українськими чоловіками віком 18-60 років за кордоном є "наявність військово-облікових документів".

У квітні 2024 року закордонні підрозділи ДП "Документ" призупинили видачу готових документів, що пояснювали технічними причинами через ухвалення змін до закону про мобілізацію.

Видачу документів для окремих категорій населення відновили через місяць, у травні.