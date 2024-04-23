ГП "Документ" временно не выдает готовые документы за рубежом по техническим причинам
Зарубежные подразделения ГП "Документ" приостановили выдачу готовых документов, что объясняют техническими причинами.
Как пишет "Европейская правда", соответствующее заявление опубликовали утром 23 апреля.
В сообщении говорится, что выдача готовых документов в зарубежных подразделениях ГП "Документ" приостановлена по техническим причинам.
"Выдача паспортов возможна для детей до 12 лет, в связи с отсутствием необходимости биометрической верификации", – отмечают в заявлении.
Подача заявлений-анкет на оформление паспортных документов осуществляется в обычном режиме.
Зарубежные филиалы должны уведомить пользователей о возобновлении работы систем выдачи документов после решения проблемы на официальных ресурсах ГП "Документ".
Также 23 апреля официально подтвердили информацию о том, что консульские учреждения Украины останавливают предоставление консульских услуг мужчинам мобилизационного возраста.
Это связано с принятием закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета", он уже подписан президентом и опубликован.