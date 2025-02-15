Зеленский поговорил с премьером Норвегии о сотрудничестве в производстве оружия
Президент Украины Владимир Зеленский на полях Мюнхенской конференции по безопасности провел встречу с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре.
Об этом Зеленский написал в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".
На встрече речь шла об усилиях, необходимых для справедливого и прочного мира.
"Отдельное внимание – украинскому производству оружия, а именно дальнобойных ракет и дронов. Норвегия уже непосредственно инвестирует в наш отечественный ОПК. Договорились продолжать это сотрудничество", – отметил Зеленский.
Он поблагодарил за всю помощь Украине и выразил надежду, что в течение года сумма оборонной поддержки будет расти.
Недавно Норвегия также объявила о присоединении к "коалиции дронов".
Кроме того, Норвегия объявила о намерениях передать Украине дополнительные средства противовоздушной обороны на сумму 1,2 миллиарда норвежских крон (почти 107 миллионов долларов).