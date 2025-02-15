Зеленський поговорив з прем’єром Норвегії про співпрацю у виробництві зброї

Президент України Володимир Зеленський на полях Мюнхенської безпекової конференції провів зустріч з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре.

Про це Зеленський написав в X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

На зустрічі йшлося про зусилля, необхідні для справедливого й тривалого миру.

"Окрема увага – українському виробництву зброї, а саме далекобійних ракет і дронів. Норвегія вже безпосередньо інвестує в наш вітчизняний ОПК. Домовилися продовжувати цю співпрацю", – зазначив Зеленський.

Він подякував за всю допомогу Україні і висловив сподівання, що впродовж року сума оборонної підтримки зростатиме.

Нещодавно Норвегія також оголосила про приєдання до "коаліції дронів".

Крім того, Норвегія оголосила про наміри передати Україні додаткові засоби протиповітряної оборони на суму 1,2 мільярда норвезьких крон (майже 107 мільйонів доларів).