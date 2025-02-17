Трамп говорит, что "очень скоро" может встретиться с Путиным

Президент США Дональд Трамп предположил, что его встреча с главой Кремля Владимиром Путиным может состояться "очень скоро".

Заявление американского президента приводит Reuters, сообщает "Европейская правда".

Когда его спросили, что, по его мнению, Путин хочет от Украины, Трамп ответил: "Я думаю, что он хочет прекратить войну".

"Я думаю, что он хочет прекратить боевые действия. У них большая, мощная машина, вы же понимаете....Но я думаю, что он хотел бы прекратить воевать", – отметил президент США.

На вопрос о возможных сроках встречи с Путиным, Трамп ответил, что время еще не определено.

"Но это может быть очень скоро", – добавил он.

Трамп сказал, что он прилагает все усилия для достижения мира, и сказал, что он верит, что и Путин, и президент Украины Владимир Зеленский хотят прекратить войну.

Как сообщалось, высокопоставленные чиновники из США и России встретятся на этой неделе в Саудовской Аравии, чтобы проложить путь к потенциальному саммиту Дональда Трампа и Владимира Путина до конца месяца.

Госсекретарь США Марко Рубио рассказал, что также будет находиться в Саудовской Аравии, куда в воскресенье на переговоры с россиянами отправились спецпредставитель президента США по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф и советник по вопросам национальной безопасности Майк Уолц.