В Швеции не исключают отправку войск в Украину в составе миротворческой миссии

Министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард заявила, что страна не исключает направления войск в Украину в составе любой послевоенной миротворческой миссии.

Об этом она сказала в понедельник, 17 февраля, в комментарии шведским СМИ, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Этот комментарий появился после того, как премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что готов отправить британские войска в Украину для выполнения миротворческих обязанностей.

"Сейчас мы должны сначала договориться о справедливом и устойчивом мире, который уважает международное право, уважает Украину и, прежде всего, гарантирует, что Россия не сможет просто отступить, нарастить силы и напасть на Украину или другую страну всего за несколько лет", – заявила глава МИД Швеции.

По ее словам, как только такой мир будет установлен – Швеция "должна обеспечить его поддержку, и тогда наше правительство ничего не исключает".

Как сообщалось, президент Франции Эмманюэль Макрон в понедельник, 17 февраля, проведет экстренный саммит, чтобы обсудить ситуацию в Украине и безопасность Европы.

В этот же день госсекретарь США Марко Рубио прибыл в Саудовскую Аравию, где должны состояться переговоры между американской и российской делегациями по урегулированию войны в Украине.

По данным издания Axios, встреча между представителями РФ и США состоится во вторник, 18 февраля.

А президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему ничего не известно о встрече в Саудовской Аравии, и выразил обеспокоенность тем, что план встречи был разработан вне контроля Киева.