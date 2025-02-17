Глава Мюнхенской конференции назвал мероприятие "европейским ужасом"

Нынешняя Мюнхенская конференция по безопасности была "в определенном смысле европейским ужасом".

Об этом заявил глава мероприятия Кристоф Хойсген, которого цитирует dpa, сообщает "Европейская правда".

В то же время, по его словам, эта конференция "также внесла много ясности".

Запад показал, что "Америка при Трампе живет на другой планете", сказал он.

"Мы также заметили, что даже сенаторы-республиканцы очень осторожны в публичных выступлениях, потому что они боятся своего президента", – отметил Хойсген.

Говоря о возможных мирных переговорах между РФ и Украиной, он указал, что Европа должна держаться вместе.

"Мы должны продемонстрировать гораздо больше силы. Европа не только хочет сидеть за столом переговоров, но и должна разработать собственный план безопасности для Украины", – подчеркнул Хойсген.

Его комментарии прозвучали после того, как вице-президент США Джей Ди Вэнс набросился на европейских союзников с критикой состояния демократии.

Кроме того, немецкие законодатели были возмущены, когда Вэнс посоветовал им сотрудничать с ультраправой "Альтернативой для Германии".

Вице-президент США также встретился с лидерами немецких политических партий, в частности с лидером "АдГ" Алисой Вайдель, но не встретился с канцлером Олафом Шольцем.

Украина в этом году была одной из главных тем Мюнхенской конференции по безопасности.

Но европейские лидеры и Украина покинули конференцию, опасаясь, что их могут исключить из двусторонних мирных переговоров между США и Россией, поскольку Вашингтон готовит прямые переговоры с Москвой.