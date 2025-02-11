Вучич замахнулся на бестселлер о борьбе с цветными революциями

Президент Сербии Александар Вучич объявил, что напишет книгу о том, как бороться с "цветными революциями".

Его слова в интервью сербскому телевидению цитирует портал Tanjug, пишет "Европейская правда".

Сербский лидер анонсировал, что напишет "учебник о том, как бороться с цветными революциями", и выразил надежду, "что это будет одна из самых продаваемых книг в мире".

"Я напишу ее сам, она не будет написана кем-то другим, а затем подписана мной, или что-то подобное. Я думаю, что знаю, как синтезировать вещи, и попробую написать ее в формате учебника", – добавил он.

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Вучич не раскрыл подробностей своей книги, но сказал, что она будет содержать "все, что нужно сделать, чтобы противостоять тому, кто имеет гораздо больше денег".

Президент Сербии также заявил, что единственной "чистой" цветной революцией в Европе за последние почти 40 лет было падение режима Николае Чаушеску в Румынии.

"В случае со (Слободаном. – Ред.) Милошевичем это была частичная цветная революция, которая готовилась, но в основном была осуществлена во время выборов. Поэтому ее нельзя так называть", – пояснил свое мнение Вучич.

Отметим, что эти слова сербского президента прозвучали во время одних из самых масштабных протестов против его власти. Их вызвала трагедия на железнодорожном вокзале в городе Новый Сад 1 ноября 2024 года.

Сам Вучич на этом фоне допускал возможность досрочных выборов в парламент.

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