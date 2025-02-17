В парламенте Британии хотят голосования за отправку войск в Украину

Британские законодатели от основных партий хотят вынести на голосование предложение премьер-министра Кира Стармера об отправке войск в Украину как часть послевоенного процесса.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации Politico.

Представители парламента Британии считают, что, по их мнению, законодатели должны быть вовлечены в принятие любого решения о развертывании военного контингента в Украине.

Член правящей Лейбористской партии Клайв Льюис заявил Politico, что парламентские дебаты необходимы, поскольку отправка британских войск в Украину может поставить их "под угрозу против ядерной державы без поддержки США".

"Нам нужна поддержка общественности для такого шага, и парламент играет важную роль в обеспечении этого", – добавил он.

Представительница Либерально-демократической партии Хелен Магуайр отметила, что партия поддерживает предложения правительства по Украине, но "мы также всегда поддерживали то, чтобы парламент имел право голоса по развертыванию контингента".

А консерватор Марк Гарнье сказал, что "хотя премьер-министры могут разворачивать войска без согласования с парламентом", прецедент бывшего премьера-лейбориста Тони Блэра (который санкционировал участие в войне в Ираке) означает, что Стармер должен сделать то же самое.

Напомним, США ранее публично допустили возможность развертывания в Украине миротворцев для контроля за потенциальным "перемирием", но заявляли, что американские войска не будут участвовать в такой миссии.

Публично эту дискуссию подхватил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, который заявил, что готов отправить британские войска в Украину для выполнения миротворческих обязанностей.

Эта тема также будет обсуждаться и на экстренном саммите европейских лидеров в Париже, где будет присутствовать премьер-министр Дании Метте Фредериксен.