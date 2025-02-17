СМИ: Макрон поговорил с Трампом перед экстренным саммитом в Париже

Президент Франции Эмманюэль Макрон якобы провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом перед началом экстренного саммита европейских лидеров, который он созвал в Париже.

Об этом сообщает Le Figaro, пишет "Европейская правда".

По информации издания, Макрон перед тем, как встречать лидеров-участников экстренного саммита в Париже, провел телефонный разговор с Дональдом Трампом. В то же время ни Елисейский дворец, ни Белый дом пока не публиковали заявлений по этому поводу.

Встреча должна была начаться в 16:00 по Парижу (17:00 по Киеву).

По последней информации, на встрече, кроме самого Макрона, будут присутствовать канцлер Германии Олаф Шольц, британский премьер Кир Стармер, премьер Италии Джорджа Мелони, премьер Польши Дональд Туск, премьер Испании Педро Санчес, премьер Нидерландов Дик Схооф и премьер Дании Метте Фредериксен.

Также приглашен генсек НАТО Марк Рютте и двое топ-чиновников ЕС – председатель Евросовета Антониу Кошта и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Напомним, Макрон инициировал экстренный саммит после того, как специальный посланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог удивил Европу, заявив, что она не будет иметь места за столом переговоров о прекращении российско-украинской войны.

Ряд столиц выразили разочарование тем, что их не пригласили, а словацкий премьер Роберт Фицо возмущается приглашением руководства ЕС.