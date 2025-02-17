Туск: в Париже подтвердили изменение правил ЕС для увеличения расходов на оборону

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что на встрече европейских лидеров в Париже 17 февраля было подтверждено изменение фискальных правил ЕС, которое позволит увеличить оборонные расходы.

Слова Туска в общении с журналистами приводит агентство РАР, пишет "Европейская правда".

Польский премьер заявил, что в Европе осознали необходимость увеличения оборонных расходов является абсолютно необходимым, "и не нужно раздражаться, если американский союзник говорит: тратьте больше, будьте сильнее и устойчивее".

По его словам, участники встречи в Париже имеют 100-процентную уверенность в том, что Европа сможет эффективно поддержать Украину в сохранении ее суверенитета, "если мы сможем действительно эффективно защитить себя от угроз как Европа, а сейчас это не так".

"(Мы получили. – Ред.) очень важное подтверждение, особенно для нас очень важное, что расходы на оборону больше не будут рассматриваться как чрезмерные расходы, поэтому нам не будет угрожать процедура чрезмерного дефицита", – анонсировал Туск.

Глава правительства Польши назвал это "очень серьезной уступкой логике, о которой Польша говорила в течение многих месяцев", и добавил, что увеличение оборонных расходов должно быть воплощено и на уровне отдельных стран-членов, так и на уровне ЕС.

СМИ ранее сообщали о плане стран Евросоюза расширить определение того, что такое оборонные инвестиции, чтобы позволить увеличить государственные расходы, которые не повлекут штрафные санкции за чрезмерные заимствования в соответствии с фискальными правилами ЕС.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в частном порядке также предлагала задействовать положение о чрезвычайном положении, чтобы позволить странам увеличить расходы на оборону.