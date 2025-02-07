СМИ: ЕС пересматривает фискальные правила, чтобы позволить большие расходы на оборону

Правительства стран Евросоюза рассматривают более широкое определение того, что такое оборонные инвестиции, чтобы позволить увеличить государственные расходы, которые не повлекут штрафные санкции за чрезмерные заимствования в соответствии с фискальными правилами ЕС.

Об этом сообщает агентство Reuters, которое ознакомилось с соответствующим документом, подготовленным Польшей, передает "Европейская правда".

Лидеры правительств ЕС на саммите в понедельник договорились сделать больше для укрепления обороны от России и других угроз, увеличив расходы и заполнив пробелы в своих военных возможностях.

В документе, подготовленном Польшей, которая председательствует в ЕС на ротационной основе и определяет повестку дня работы Евросоюза, утверждается, что нынешнее толкование оборонных инвестиций как только военного оборудования, такого как танки или самолеты, является слишком узким.

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"Учитывая вызовы безопасности, интерпретация увеличения оборонных инвестиций должна быть шире. Она должна включать не только закупку военной техники, но и капитальную поддержку заводов по производству оружия и боеприпасов с целью развития оборонного потенциала", – говорится в документе.

В документе также упоминаются инвестиции в инфраструктуру, которая используется армией, а также в инфраструктуру, используемую как для гражданских, так и для военных целей, например, строительство бомбоубежищ в жилых домах или расходы на гражданскую оборону, как категории, которые должны иметь право на определение как оборонные инвестиции.

Это определение является важным, поскольку согласно новым фискальным и долговым правилам ЕС, которые ограничивают государственный дефицит до 3% ВВП и долг до 60% ВВП, страна, превышающая 3-процентный предел дефицита, не будет подвергнута дисциплинарным мерам, если превышение связано с расходами на оборону.

Новые правила также устанавливают ежегодный путь роста чистых расходов для каждого правительства ЕС, который рассчитан таким образом, чтобы постепенно, в течение четырех-семи лет, снизить государственный долг.

Исключение инвестиций в оборону в широком смысле из таких расчетов того, насколько правительство может ежегодно увеличивать чистые расходы, предоставило бы правительствам значительную дополнительную свободу действий.

Чиновники ЕС сообщили, что в дискуссии об увеличении оборонных расходов без нарушения лимитов Евросоюза на заимствования также обсуждалась идея использования "национальных оговорок", которые позволяют правительствам обращаться к Европейской комиссии с просьбой приостановить действие лимитов на заимствования из-за серьезного экономического спада или внешних факторов, неподконтрольных правительству соответствующей страны.

Этот вариант, однако, не был частью польского предложения и был более противоречивым и пользовался меньшей поддержкой, сообщили Reuters высокопоставленные чиновники Еврозоны.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в понедельник после встречи с лидерами ЕС по финансированию обороны, что она готова использовать всю гибкость бюджетных правил ЕС, которые называются Пактом стабильности и роста, чтобы позволить значительное увеличение оборонных расходов.

В частном порядке она также предложила задействовать положение о чрезвычайном положении, чтобы позволить странам увеличить расходы на оборону.

Министр обороны Греции Никос Дендиас заявил, что Европейский Союз должен отказаться от наложения жестких фискальных ограничений на оборонные расходы для своих членов.