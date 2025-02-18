Зеленский рассказал о "долгом разговоре" с Макроном после экстренного саммита в Париже

Президент Украины Владимир Зеленский провел "долгий разговор" со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном, который проинформировал его о проведенном саммите европейских лидеров в Париже.

Об этом Зеленский написал в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Украинский президент отметил, что на встрече в Париже речь шла о глобальной ситуации, состоянии дел в Европе и гарантиях безопасности для Украины.

"Мы разделяем общее видение: гарантии безопасности должны быть прочными и надежными. Любое другое решение без таких гарантий – например, шаткое прекращение огня – станет лишь очередным обманом со стороны России и прелюдией к новой войне России против Украины или других европейских стран", – подчеркнул он.

По его словам, Макрон также проинформировал о своих переговорах с другими лидерами, не только европейскими.

"Мы договорились оставаться в постоянном контакте, пока принимаются важные решения", – добавил Зеленский.

В свою очередь Макрон по итогам разговора отметил, что будет работать со всеми партнерами для обеспечения устойчивого и длительного мира в Украине.

В Париже вечером 17 февраля состоялся экстренный саммит, созванный президентом Франции Эмманюэлем Макроном после того, как специальный посланник президента США Дональда Трампа по России и Украине Кит Келлог заявил, что Штаты не видят Европу за столом переговоров о прекращении российско-украинской войны.