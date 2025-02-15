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США не считают, что мирные переговоры с Россией должны включать европейцев – Келлог

Новости — Суббота, 15 февраля 2025, 15:40 — Сергей Сидоренко, из Мюнхена

Американская позиция относительно "мирных переговоров" предусматривает участие Украины, но европейских представителей США там не видят.

Эту позицию изложил генерал Кит Келлог на "Украинском ланче", организованном Фондом Виктора Пинчука в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

Отвечая на вопрос об участии Украины и Европы в будущих мирных переговорах, он несколько раз заверил, что Украина будет и должна быть участником переговоров.

"От США никогда не звучало, что украинцы должны быть исключены из дискуссии", – заявил он, напомнив, что президент США также неоднократно говорил о вовлеченности Украины в мирные переговоры.

Впрочем, Келлог не упомянул об участии представителей других европейских государств. На просьбу ведущей встречи объяснить, что это означает, Келлог заявил, что он "реалист", и хотя он не вступает принципиально против участия европейских политиков в переговорах – он не считает необходимым привлекать к переговорам тех, кто является "частью проблемы"

"Вспомните Минск-2 – там было куча европейских лидеров, и они ужасно провалились", – пояснил свое мнение американский генерал.

Как известно, эта позиция полностью расходится с позицией государств ЕС, которые заявляют, что мирное соглашение без Европы – не вариант.

Перед этим Кит Келлог объяснил распределение ролей в США в переговорах о прекращении войны.

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