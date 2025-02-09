Бундесвер обнаружил подозрительные беспилотники над базой, где обучают украинских военных

Немецкая армия снова обнаружила подозрительные беспилотники над базой, где проходят подготовку украинские солдаты, и расследует возможный шпионаж.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Согласно внутреннему отчету, который впервые процитировала газета Süddeutsche Zeitung на выходных, неизвестные дроны были замечены над базой в Швезинге шесть раз в январе. Несмотря на использование специальных устройств глушения, немецкая армия не смогла заставить неизвестные дроны приземлиться или найти пилотов.

Авиабаза на Северном море считается особой зоной безопасности не только потому, что немецкие солдаты проходят там обучение по использованию системы противовоздушной обороны Patriot.

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В течение нескольких месяцев здесь также тренируются пользоваться высокоэффективной системой украинские солдаты. Немецкая армия предполагает, что за базой шпионили из-за учений с использованием Patriot, а российские спецслужбы являются первыми в списке подозреваемых в подобных инцидентах.

Наблюдение за полетами неизвестных беспилотников стало печальной рутиной для немецкой армии. С тех пор, как войска начали тренировать украинских солдат, беспилотные летательные аппараты неоднократно появлялись над соответствующими базами, а перед воротами также несколько раз видели транспортные средства, которые можно отнести к посольству России в Берлине из-за их дипломатических номеров.

"Иногда кажется, что враг хочет, чтобы мы видели, как он пытается шпионить", – сказал недавно генерал немецкой армии.

Нынешний инцидент является взрывоопасным, поскольку защитные меры Бундесвера не сработали. Согласно внутреннему отчету, на объекте в Швезинге использовалось несколько устройств для борьбы с малыми беспилотными летательными аппаратами. Одним из примеров является система HP47, которая может быть использована для наведения на беспилотники, а затем вызвать их катастрофу с помощью сигналов глушения. Согласно отчету, две другие оборонительные системы также оказались безуспешными.

Эти детали в очередной раз поднимают вопрос о том, достаточно ли хорошо вооружен Бундесвер, чтобы противостоять угрозе, которую представляют беспилотники.

Беспилотники регулярно замечают над казармами и индустриальными парками. Эксперты предполагают, что за этим стоит Россия, и считают, что Германия плохо оснащена.

Как сообщалось, немецкой армии намерены предоставить разрешение сбивать беспилотники для предотвращения угроз.

Недавно сообщалось, что баварское земельное управление криминальной полиции проводит расследование после нескольких замеченных беспилотников над объектами Бундесвера в Манхинге и Нойбурге-ан-дер-Донау.

В прошлом году сообщалось о ряде инцидентов с пролетами неизвестных дронов над авиабазами США в Британии. В частности, писали об инциденте 24 ноября, когда беспилотные летательные аппараты были замечены над тремя базами Королевских ВВС Британии в Саффолке и Норфолке.