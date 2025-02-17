Зеленский: Украина не будет участвовать в переговорах в Саудовской Аравии между РФ и США

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет участвовать в предстоящих переговорах российской и американской сторон в Саудовской Аравии.

Об этом он сказал во время проходившей онлайн пресс-конференции с украинскими журналистами, пишет Укринформ, передает "Европейская правда".

Комментируя предстоящие переговоры российской и американской сторон в Саудовской Аравии, Зеленский заявил, что Украина не будет принимать в них участия.

Он подчеркнул, что Украина не признает никаких результатов переговоров в Саудовской Аравии об Украине, которые состоятся без ее участия.

"Украина об этом ничего не знала. А Украина расценивает любые переговоры об Украине без Украины как не имеющие результатов. Мы не можем признавать любые вещи или договоренности о нас без нас. И мы не будем такие договоренности признавать", – подчеркнул он.

Зеленский сказал, что, наверное, "там есть двусторонний трек", и по его словам, "США имеют на это право, если у них есть двусторонние вопросы".

"Если честно, они и до этого об этом говорили. Только теперь стали публично говорить. Тогда это было как моветон – во время войны говорить с агрессором", – подчеркнул украинский президент.

Глава государства также подчеркнул, что украинская делегация совершит официальный визит в Саудовскую Аравию.

"Что касается нас, то у нас ОАЭ и в Саудовскую Аравию – официальный визит. Журналисты и все понимают, что статус "официальный визит" не получается за сутки-трое. Это просто невозможно. Я делал много разных визитов во время войны, но это статус официального", – сказал он.

Он подчеркнул, что это не имеет "никакой связи с теми вещами, которые происходят в Саудовской Аравии на уровне представителей США и РФ".

"Безусловно, я спрошу у его превосходительства Мухаммеда (наследного принца Саудовской Аравии. – Ред.), когда буду в Саудовской Аравии, что он об этом знает. Просто интересно", – добавил Зеленский.

Переговоры в Саудовской Аравии станут одними из первых за много лет личных встреч на высоком уровне между российскими и американскими официальными лицами и должны предшествовать встрече между президентом США Дональдом Трампом и хозяином Кремля Владимиром Путиным.

По данным издания Axios, встреча между представителями РФ и США состоится во вторник, 18 февраля.

Глава ОПУ Андрей Ермак заявил 16 февраля, что встреч с россиянами не планируется, пока не будет наработан план завершения войны.