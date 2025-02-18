Лавров: США и Россия договорились о назначении послов

Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что РФ и США договорились назначить послов в страны.

Как пишет "Европейская правда", об этом Лавров сказал на брифинге в Эр-Рияде во вторник после переговоров с делегацией США.

Как известно, 18 февраля в Саудовской Аравии состоялась встреча Лаврова и помощника правителя России Юрия Ушакова с делегацией США, которую представляли госсекретарь Марко Рубио, советник по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф.

Лавров заявил, что первая договоренность, которую он назвал "самой срочной и не самой сложной" – это "обеспечение скорейшего назначения послов России в США и США в России".

Также он сказал, что РФ и США договорились о "снятии преград", которые "длительное время" устанавливала администрация бывшего американского президента Джо Байдена.

Он заявил, что администрация Байдена в течение последних четырех лет возводила препятствия на направлении "дипломатических миссий" России. Что, по его словам, серьезно "усложняло работу".

Среди таких "осложнений" он упомянул о "бесконечных высылках дипломатов", на которые, мол, Россия была "вынуждена отвечать".

После переговоров РФ и США в Госдепе Соединенных Штатов сообщили, что делегации США и России договорились "устранить раздражители" двусторонних отношений и продолжить работу над подготовкой переговоров по войне РФ против Украины.

В частности, они договорились назначить группы высокого уровня для переговоров по Украине.

Ведущая и корреспондент Fox News в Белом доме Джеки Хайнрих заявила, что США и Россия обсуждают трехэтапный мирный план по Украине, который включает прекращение огня, проведение выборов в Украине и в конце концов подписание окончательного соглашения.