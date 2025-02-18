Президент Турции Реджеп Эрдоган считает, что его страна является идеальной принимающей стороной для будущих переговоров по вопросам установления мира в Украине.

Об этом он сказал во время пресс-конференции по итогам встречи с президентом Владимиром Зеленским, пишет "Европейская правда".

Эрдоган напомнил об активной деятельности, которую Турция проводит в течение трех лет полномасштабной российско-украинской войны. Он в частности вспомнил о том, как Турция помогла реализовать Черноморскую зерновую инициативу, из которой Россия вышла летом 2023 года.

"Наша страна является идеальной принимающей стороной для переговоров, которые, вероятно, начнутся между РФ, Украиной и США", – заявил турецкий президент.

Эрдоган отметил, что во время переговоров с Зеленским заявил, что Турция поддерживает территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.

"В то же время я подчеркнул, что мы окажем любую поддержку для завершения переговоров и установления устойчивого мира. Эта война должна закончиться", – добавил он.

Во время пресс-конференции стало известно, что Зеленский перенес свой визит в Саудовскую Аравию на фоне встреч и переговоров в этой стране делегаций России и США.

Отметим, 18 февраля в Саудовской Аравии состоялась встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и помощника правителя России Юрия Ушакова с делегацией США, которую представляли госсекретарь Марко Рубио, советник по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф.

После переговоров РФ и США в Госдепе Соединенных Штатов сообщили, что делегации договорились "устранить раздражители" двусторонних отношений и продолжить работу над подготовкой переговоров по войне РФ против Украины.