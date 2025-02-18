Президент Туреччини Реджеп Ердоган вважає, що його країна є ідеальною приймаючою стороною для майбутніх перемовин з питань встановлення миру в Україні.

Про це він сказав під час пресконференції за підсумками зустрічі із президентом Володимиром Зеленським, пише "Європейська правда".

Ердоган нагадав про активну діяльність, яку Туреччина проводить впродовж трьох років повномасштабної російсько-української війни. Він зокрема згадав про те, як Туреччина допомогла реалізувати Чорноморську зернову ініціативу, з якої Росія вийшла влітку 2023 року.

"Наша країна є ідеальною приймаючою стороною для перемовин, які, ймовірно, розпочнуться між РФ, Україною та США", – заявив турецький президент.

Ердоган зазначив, що під час перемовин із Зеленським заявив, що Туреччина підтримує територіальну цілісність, суверенітет та незалежність України.

"Водночас я підкреслив, що ми надамо будь-яку підтримку для завершення перемовин і встановлення стійкого миру. Ця війна має закінчитись", – додав він.

Під час пресконференції стало відомо, що Зеленський переніс свій візит у Саудівську Аравію на тлі зустрічей та переговорів у цій країні делегацій Росії та США.

Зазначимо, 18 лютого у Саудівській Аравії відбулася зустріч очільника МЗС РФ Сергєя Лаврова і помічника правителя Росії Юрія Ушакова із делегацією США, яку представляли держсекретар Марко Рубіо, радник з нацбезпеки Майк Волц і спецпосланник з питань Близького Сходу Стів Віткофф.

Після перемовин РФ та США у Держдепі Сполучених Штатів повідомили, що делегації домовилися "усунути подразники" двосторонніх відносин і продовжити роботу над підготовкою переговорів щодо війни РФ проти України.