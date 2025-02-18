Зеленський не поїде у запланований візит в Саудівську Аравію через зустріч США та Росії

Президент Володимир Зеленський переніс свій візит у Саудівську Аравію на тлі зустрічей та переговорів у цій країні делегацій Росії та США.

Про це він сказав під час брифінгу за підсумками зустрічі із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, пише "Європейська правда".

У вівторок, 18 лютого, Зеленський заявив, що переніс візит у Саудівську Аравію на тлі зустрічей делегацій США й Росії.

"Нас не запрошували на цю російсько-американську зустріч у Саудівську Аравію. Для нас це було сюрпризом. Я не хочу збігів і тому я не поїду у Саудівську Аравію", – наголосив він.

Відтак український президент зазначив, що він зв’язався із саудівськими партнерами й вони домовилися перенести зустріч на 10 березня.

Зеленський наголосив, що очікує на візит представників США до Києва.

Також він додав, що країни можуть обговорювати що завгодно, та не можуть приймати рішення без України щодо того, як завершити війну в Україні.

Як відомо, 18 лютого у Саудівській Аравії відбулася зустріч глави МЗС РФ Сергєя Лаврова і помічника правителя Росії Юрія Ушакова із делегацією США, яку представляли держсекретар Марко Рубіо, радник з нацбезпеки Майк Волц і спецпосланник з питань Близького Сходу Стів Віткофф.

Після перемовин РФ та США у Держдепі Сполучених Штатів повідомили, що делегації США та Росії домовилися "усунути подразники" двосторонніх відносин і продовжити роботу над підготовкою переговорів щодо війни РФ проти України.

Зокрема, вони домовилися призначити групи високого рівня для переговорів щодо України.

Ведуча та кореспондентка Fox News у Білому домі Джекі Гайнріх заявила, що США та Росія обговорюють триетапний мирний план щодо України, який включає припинення вогню, проведення виборів в Україні і зрештою підписання остаточної угоди.