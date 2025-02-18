Эрдоган заверил в поддержке территориальной целостности Украины в переговорах о "мире"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара продолжает поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины на фоне разговоров о потенциальных переговорах о "мире".

Об этом он сказал на пресс-конференции после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским в Анкаре, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu.

Эрдоган подчеркнул, что территориальная целостность и суверенитет Украины "очень важны для нас, и мы везде выражали уважение Турции к территориальной целостности и суверенитету".

"В дальнейшем процессе для нас особенно важна территориальная целостность Украины. Ее суверенитет также является для нас незаменимым", – добавил турецкий лидер.

Он также повторил, что Анкара выступает за скорейший "мир" в Украине.

На той же пресс-конференции Эрдоган также в очередной раз предложил Турцию как площадку для проведения соответствующих "мирных" переговоров.

Отметим, 18 февраля в Саудовской Аравии состоялась встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и помощника правителя России Юрия Ушакова с делегацией США, которую представляли госсекретарь Марко Рубио, советник по нацбезопасности Майк Волц и спецпосланник по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф.

После переговоров РФ и США в Госдепе Соединенных Штатов сообщили, что делегации договорились "устранить раздражители" двусторонних отношений и продолжить работу над подготовкой переговоров по войне РФ против Украины.