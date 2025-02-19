Вэнс считает, что выборы в Украине теперь являются частью политики США

Вице-президент США Джей Ди Вэнс раскритиковал отсутствие выборов в Украине во время военного положения, назвав отказ их провести в условиях войны "абсурдным".

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью изданию The National Pulse.

По мнению Вэнса, в Европе "немного перегибают палку, нападая на Дональда Трампа за то, что он предложил провести выборы в Украине, когда они говорят, что это война за демократию".

"Как вы можете нападать на выборы, когда вся ваша концепция войны в Украине заключается в том, что это война за демократию? Я считаю, что это просто смешно", – рассказал вице-президент.

"И, конечно, в Соединенных Штатах была гражданская война. У нас были выборы, конечно, в конце, как и было запланировано. Знаете, Черчилль узнал, что проиграл. Как я понимаю, он узнал, что проиграл британские выборы в Потсдаме", – добавил он.

Вэнс считает идею о том, что выборы во время войны нельзя проводить, "абсурдной".

"И президент (Трамп. – Ред.) очень четко дал понять, что он считает, что они должны состояться. Так что, знаете, это и есть американская политика. И я думаю, что это так. Она достаточно проста и понятна", – отметил он.

Ранее Трамп во время общения с журналистами в Мар-а-Лаго заявил, что поддерживает требования России. относительно проведения президентских выборов в Украине, потому что рейтинг поддержки украинского лидера "опустился до 4%".

Владимир Зеленский ответил на заявления Трампа, отметив, что тот стал жертвой российской дезинформации. В ответ президент США назвал Зеленского "диктатором".