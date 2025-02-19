Трамп говорит, что Украине нужны выборы, потому что у Зеленского "рейтинг 4%"

Президент США Дональд Трамп поддерживает требования РФ о проведении президентских выборов в Украине.

Об этом он сказал во время общения с журналистами в Мар-а-Лаго, сообщает "Европейская правда".

Трамп указал, что в Украине давно не было выборов, поскольку в стране действует военное положение.

Американский президент также добавил, что ему "неприятно это говорить, но рейтинг поддержки украинского лидера опустился до 4%".

"Если они хотят сесть за стол переговоров, то народ Украины должен сказать: "У нас давно не было выборов", – отметил Трамп.

Он отметил, что требование о выборах в Украине "исходит не от России".

"Это то, что исходит от меня и от многих других стран", – добавил Трамп.

На вопрос о том, не будут ли восприниматься выборы в Украине как капитуляция, и как будет, если Зеленский подпишет соглашение с США о недрах, Трамп ответил: "Мне нравится (Зеленский. – Ред.) лично. Но мне не важна личность, мне нужно сделать дело. Есть руководство, которое позволило продолжать войну, которая не должна была начаться".

Напомним, на фоне переговоров в Саудовской Аравии ведущая и корреспондент Fox News в Белом доме Джеки Хайнрих заявила, что США и Россия обсуждают трехэтапный мирный план по Украине, который включает прекращение огня, проведение выборов в Украине и в конце концов подписание окончательного соглашения.

Спецпосланник президента США по вопросам российско-украинской войны Кит Келлог в начале февраля говорил, что в Украине "должны состояться " президентские и парламентские выборы, которые запрещены украинским законодательством на время военного положения.

Президент Владимир Зеленский ранее говорил, что Украина может провести выборы в этом году, если прекратятся боевые действия и будут созданы прочные гарантии безопасности, которые будут сдерживать Россию от возобновления агрессии.