Премьер Испании анонсировал визит в Украину

Премьер-министр Испании Педро Санчес рассказал, что планирует на следующей неделе посетить Украину.

Об этом он написал в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

По словам Санчеса, его визит в Украину запланирован на понедельник, 24 февраля, в день третьей годовщины полномасштабного вторжения России в Украину.

"В понедельник я буду в Киеве, чтобы подтвердить поддержку Испанией украинской демократии и президента Владимира Зеленского", – отметил испанский премьер.

Также стало известно, что президент Литвы Гитанас Науседа накануне третьей годовщины с начала российской полномасштабной войны планирует визит в Украину.

Сообщали, что по случаю третьей годовщины великой войны на следующей неделе состоится визит в Украину коллегии европейских комиссаров.