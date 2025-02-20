Прем’єр Іспанії анонсував візит в Україну
Новини — Четвер, 20 лютого 2025, 12:41 —
Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес розповів, що планує наступного тижня відвідати Україну.
Про це він написав в X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".
За словами Санчеса, його візит в Україну запланований на понеділок, 24 лютого, у день третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
"У понеділок я буду в Києві, щоб підтвердити підтримку Іспанією української демократії та президента Володимира Зеленського", – зазначив іспанський прем’єр.
Також стало відомо, що президент Литви Гітанас Науседа напередодні третьої річниці з початку російської повномасштабної війни планує візит в Україну.
Повідомляли, що з нагоди третьої річниці великої війни наступного тижня відбудеться візит в Україну колегії європейських комісарів.
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