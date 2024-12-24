У берегов Испании затонуло российское судно, которое могло плыть в Сирию для эвакуации баз РФ

В Средиземном море между испанским городом Агилас и алжирским Ораном после взрыва на борту затонул российский сухогруз "Урса Майор".

Об этом сообщило испанское издание La Verdad, пишет "Европейская правда".

14 членов экипажа были доставлены в порт Картахены испанской морской спасательной службой. Два человека считаются пропавшими без вести.

По данным источников издания, на судне произошел взрыв примерно в 12:30 в понедельник, после чего у судна возник крен. Это заставило обозначить этот район как опасный для судоходства до момента прибытия российского военного корабля, который взял на себя руководство спасением.

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В спасательной операции участвовали несколько судов, которые ловили рыбу в том же районе, а позже присоединились специалисты морской спасательной службы Испании.

Официально судно "Урса Майор" следовало транзитом из Санкт-Петербурга во Владивосток. Оно отправилось на маршрут 11 декабря и должно было прибыть 22 января.

Капитан судна заявил, что оно перевозило контейнеры, которые на момент аварии были пустыми.

Однако российское издание "Медиазона" со ссылкой на OSINT-аналитиков сообщило, что в Средиземное море недавно вошли пять российских грузовых кораблей: три военных больших десантных корабля и два сухогруза, принадлежащих компании "Оборонлогистика".

Сухогрузы "Спарта" и "Урса Майор" много лет перевозили грузы так называемого "Сирийского экспресса" – маршрута снабжения российских войск в Сирии.

Аналитики предполагали, что все пять кораблей предназначены для эвакуации российских баз в сирийском Тартусе и Хмеймиме.

В пресс-релизе компании "Оборонлогистика" говорилось, что судно "Урса Майор" "отправилось в очередной рейс на Дальний Восток с большим проектным грузом в рамках реализации государственных задач по развитию портовой инфраструктуры и Северного морского пути". Корабль, по информации, якобы перевозил портовые краны весом 380 тонн каждый, необходимые для расширения терминала во Владивостоке, и 45-тонные люковые крышки для новых ледоколов.

В то же время в ГУР в понедельник сообщали, что грузовое судно "Спарта", которое Россия отправила для вывоза своего вооружения и техники из Сирии, сломалось во время движения.

Напомним, ранее в ЕС заявили, что намерены во время диалога с новой властью Сирии обратить внимание на российское военное присутствие в стране.