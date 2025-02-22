Польше придется вернуть ЕС 91 млн евро, разворованных на генераторах для Украины

Европейская комиссия в 2026 году подготовит юридическое решение о возвращении Польшей 91 миллиона евро, выделенного из фондов ЕС на закупку генераторов для Украины при предыдущей власти "Права и справедливости".

Об этом RMF FM сообщили в Еврокомиссии в ответ на запрос, пишет "Европейская правда".

Еврокомиссия заявила, что на основе заключения Европейского управления по вопросам предотвращения мошенничества (OLAF) проведет оценку проекта закупки генераторов для Украины, который Польша должна была реализовать в 2023 году.

Не ранее 2026 года будет подготовлен отчет, который определит влияние мошенничества и который станет основой для юридического решения ЕС о возмещении денег Польшей.

После этого Еврокомиссия установит конкретные ежедневные даты выплат. Сумма возмещения не будет превышать 91 миллион евро – именно столько получила Варшава в рамках соглашения с ЕС, остальные 22 миллиона евро еще не были перечислены.

Напомним, речь идет о скандале с закупкой генераторов с участием бывшего руководителя Государственного агентства стратегических резервов Польши Михала Кучмеровского.

Как установило польское следствие, Кучмеровский способствовал контракту на закупку генераторов с ивент-агентством, которое неоднократно предоставляло услуги тогдашней партии власти "Право и справедливость".

В результате генераторы были ненадлежащего качества и так и не попали в Украину – их якобы отдали польским спасателям в рамках предвыборной кампании Кучмеровского, который баллотировался в депутаты Сейма от "ПиС".

В прошлом году Кучмеровского объявили в розыск в Польше.

Европейское управление по вопросам предотвращения мошенничества завершило расследование мошенничества еще в июне 2024 года, но публично объявило о его результатах только на этой неделе.

OLAF приказал Еврокомиссии возместить в Польше чуть более 91 миллиона евро, уже выплаченных ей в виде предварительного финансирования.