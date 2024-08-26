В Польше объявили в розыск экс-чиновника из-за коррупции на закупке генераторов для Украины

Национальная прокуратура Польши в понедельник, 26 августа, объявила в розыск бывшего председателя Государственного агентства стратегических резервов Михала Кучмеровского, которому в частности инкриминируют организацию сомнительного тендера на закупку генераторов для Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", прокуратура объявила в X (Twitter).

В коротком сообщении указано, что прокурор в понедельник издал решение о розыске Михала Кучмеровского, бывшего председателя Государственного агентства стратегических резервов, "с помощью письма-поручения".

На прошлой неделе суд согласился применить временный арест к Кучмеровскому. В случае доказательства вины ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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Дело против него связано с расследованием нарушений в Госагентстве стратегических резервов, ответственном за государственные закупки, и обвинениями, среди прочего, в участии в организованной преступной группировке.

В июне стало известно, что Кучмеровский стал фигурантом расследования из-за злоупотреблений при закупке электрогенераторов для Украины в 2023 году.

Экс-глава Госагентства стратегических резервов, как писали СМИ, способствовал контракту на закупку генераторов с ивент-агентством, которое неоднократно предоставляло услуги тогдашней партии власти "Право и справедливость".

В результате генераторы были ненадлежащего качества и так и не попали в Украину – их якобы отдали польским спасателям в рамках предвыборной кампании Кучмеровского, который баллотировался в депутаты Сейма от "ПиС".

Напомним, правительство действующего премьер-министра Польши Дональда Туска пообещало раскрыть подробности финансовых злоупотреблений предшественниками от "Права и справедливости".

Больше об этом – в статье "ЕвроПравды".