Орбан говорит, что вопрос членства Украины в ЕС будут решать венгры 

Глава правительства Венгрии Виктор Орбан заявил, что судьбу членства Украины в ЕС будут решать венгры – и Украина никогда не присоединится к союзу вопреки их воле.

Об этом Обран сказал в своей ежегодной речи 22 февраля в Будапеште, сообщает "Европейская правда".

Венгерский премьер заявил, что война в Украине приближается к своему завершению и сейчас речь идет о том, что будет после нее.

Орбан сказал, что цель войны заключалась в том, чтобы территория Украины, которая была буферной зоной между НАТО и Россией, оказалась под наблюдением НАТО.

"Почему европейские и американские либералы считали, что россияне будут стоять в стороне, до сих пор остается загадкой. Понятно лишь, что эксперимент провалился. Украина, или то, что от нее осталось, снова станет буферной зоной. Она не будет членом НАТО", – заявил венгерский премьер-министр.

Орбан коснулся также вопроса членства Украины в ЕС и сказал, что это будут решать венгры.

"Вопреки воле Венгрии и венграм Украина никогда не будет членом Европейского Союза. Вступление Украины уничтожит венгерских фермеров, и не только их, но и всю венгерскую национальную экономику", – убежден Виктор Орбан.

Напомним, в середине февраля медиа со ссылкой на источники сообщали, что венгры заблокировали открытие первого кластера с Украиной в рамках переговоров о вступлении в ЕС.

Впоследствии вице-премьер Ольга Стефанишина подтвердила, что Венгрия заблокировала процесс вступления Украины в ЕС. Венгрия требовала расширить перечень условий, выдвинутых в адрес Украины.