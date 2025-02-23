Премьер Британии: США правы, Европе надо брать большую ответственность за свою безопасность

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о необходимости Европы и его страны делать больше для обороны и безопасности.

Как сообщает "Европейская правда", заявление британского премьера приводит Sky News.

Говоря о войне РФ против Украины и "миротворческих" усилиях новой администрации США, Стармер указал, что никакие переговоры о будущем Украины не могут вестись без нее.

"Сейчас, когда мы вступаем в новую фазу этого нового конфликта, мы должны еще больше укрепить нашу солидарность. Этого требует не только моральная необходимость. Это также в наших национальных интересах", – говорит он.

Стармер добавил, что "нестабильность в Европе всегда выливается на наши берега".

По его словам, Великобритания и Европа должны делать больше для обороны и безопасности.

Он добавляет, что США "правы в этом", и говорит, что Великобритания "не может цепляться за комфорт прошлого".

"Пришло время взять на себя ответственность за нашу безопасность, за наш континент", – подчеркнул британский премьер.

"И я ясно понимаю, что Британия возьмет на себя ведущую ответственность, мы должны быть готовы играть свою роль", – резюмировал Стармер.

Как известно, в четверг, 27 февраля, Кир Стармер совершит визит в Вашингтон для переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

Как сообщали СМИ, британский премьер привезет американскому президенту план развертывания в Украине менее 30 тысяч европейских военных, чтобы попытаться обеспечить американскую защиту для развертывания.

В то же время Стармер не планирует поднимать перед Трампом его недавние противоречивые заявления в сторону Украины.