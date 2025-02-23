Спецпосланник Трампа: американские компании смогут вести бизнес в РФ, если будет мирное соглашение

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что американские фирмы могут вести бизнес в России в случае заключения мирного соглашения по урегулированию войны в Украине.

Заявление представителя Трампа приводит Reuters, сообщает "Европейская правда".

Его слова прозвучали на фоне попыток президента США Дональда Трампа заключить соглашение о прекращении развязанной РФ войны против Украины.

"Очевидно, что существуют ожидания, что если мы достигнем мирного соглашения, то вы сможете вернуть американские компании и вести там бизнес. И я думаю, что все будут считать, что это будет положительным, хорошим событием", – сказал Уиткофф.

Уиткофф также говорил, что американская сторона подошла "очень близко" к достижению мирной договоренности по урегулированию развязанной РФ войны против Украины.

Недавно Трамп в интервью Fox News выразил сомнение, что участие президента Украины является важным в переговорах о "мире".

А 18 февраля в Саудовской Аравии состоялась встреча топ-чиновников РФ и США без участия Украины. На ней стороны договорились "устранить раздражители" двусторонних отношений и продолжить работу над подготовкой переговоров по войне РФ против Украины.

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