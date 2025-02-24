Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что в марте Украина получит от ЕС новый платеж в объеме 3,5 млрд евро.

Об этом она сказала в заявлении на Международном саммите поддержки Украины в Киеве, пишет "Европейская правда".

Фон дер Ляйен сказала, что "Европа здесь, чтобы укрепить Украину в этот критический момент".

"Я могу объявить, что новый платеж в размере 3,5 миллиарда евро для Украины поступит уже в марте", – заявила она.

Глава ЕК подчеркнула, что на кону не только судьба Украины, а судьба Европы, поэтому первоочередной задачей европейцев остается усиление сопротивления Украины.

"На сегодня наш Союз и государства-члены поддержали Украину на сумму 134 миллиарда евро. Это больше, чем кто-либо другой", – констатировала фон дер Ляйен.

Как ранее сообщалось, в 2025 году Европейский Союз предоставит Украине финансовую помощь на 35 млрд евро в рамках кредитной инициативы G7 ERA и программы Ukraine Facility.

Ранее вице-премьер Юлия Свириденко сообщала, что Украина ожидает получить 12,5 млрд евро от ЕС в 2025 году в рамках Ukraine Facility.

Инициатива G7 Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) финансируется за счет замороженных российских активов.

Украинское правительство ожидало, что доля ЕС в G7 ERA составит 18,1 млрд евро.