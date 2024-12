Україна має виконати 56 кроків, щоб у 2025 році отримати 12,5 млрд євро від ЄС

У 2025 році уряд України планує виконати 56 індикаторів у рамках програми Ukraine Facility, щоб отримати від Європейського Союзу 12,5 млрд євро до державного бюджету.

Про це повідомила перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко у дописі в соцмережі Х (Twitter), передає "Європейська правда".

2024 marked the inaugural year of #UkraineFacility. As a result of it, 🇺🇦 is set to receive €16.2 billion in support. We completed 23 crucial steps, including 9 ahead of schedule, while adopting 16 strategic documents and 15 laws.



However, there is still much to be done. The… pic.twitter.com/lvsNQNHyzb